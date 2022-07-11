Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:42:00

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi tekne kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı. Kazada 52 yaşındaki ünlü iş insanı Ünal Pala ve 47 yaşındaki eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı.

BODRUM'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler : Ünal Pala eşi Evrim Pala muğla kaza
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