Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki: Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemedi
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler." paylaşımında bulundu.
Mahir Ünal, paylaşımında Biden'ın açıklamalarının yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.
Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler. pic.twitter.com/TUbNX5DpNo— Mahir Ünal ���� (@mahirunal) August 15, 2020
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