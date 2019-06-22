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22 Haziran 2019 18:45 | Cumartesi

Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm İstanbullular tarafından araştırılıyor. Milyonlarca seçmen için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için şimdi sonuçlar heyecanla bekleniyor. Bugün binlerce vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri yarın saat 08.00'de başlayıp 17.00'da tamamlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlaması ile birlikte son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ümraniye 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarında yer alacak. Ümraniye 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle...  

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ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Ümraniye 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ÜMRANİYE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Ümraniye 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Ümraniye oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI? 

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Ümraniye Belediye Başkanı AK Parti adayı İsmet Yıldırım oldu.   Ümraniye belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Ümraniye yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Saadet Partisi: Yakup Kasımay Avukat Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi: Fatih Şenocak İş İnsanı Ortaokul/Lise

Vatan Partisi: Uğur Çetinkaya Kimya Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

Büyük Birlik Partisi: Bülent Taş Serbest Ortaokul/Lise

Cumhuriyet Halk Partisi: Cafer Aktürk Mühendis Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: İsmet Yıldırım İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

Demokrat Parti: Muhammed Dursun Bulut Serbest Üniversite/Yüksekokul

Halkların Demokratik Partisi: Bekir Kırıcı Emekli Ortaokul/Lise

Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır Akademisyen Üniversite/Yüksekokul

İSMET YILDIRIM KİMDİR?
1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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