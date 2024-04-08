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08 Nisan 2024 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 13:23:00

Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti

Kaynak: TRT Haber

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Partili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiden istifa ettiğini söyledi.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili İyi Parti ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur."Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Etiketler : iyi parti ümit özlale istifa
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