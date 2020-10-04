Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alması insanlık suçudur

umhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, işgalci Ermenistan'ın Gence saldırısına kınama
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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