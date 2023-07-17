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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:55:00

Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve uluslararası bir suç örgütünün elebaşlarından olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze, tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen bir şüphelinin Küçükçekmece'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze'yi gözaltına aldı.

Chikhladze'nin, 2016 yılında Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Rovshan Janiyev'in ağabeyi Namıq Janiyev'in elebaşılığını yaptığı "Janiyev suç örgütü" olarak da bilinen grubun yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

Chikhladze'nin, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de de silahlı korumalar eşliğinde zırhlı araçlarla gezdiği belirlendi.

Rusya'da gerçekleşen çok sayıda cinayetin de faili olduğu belirtilen şüpheli için Rusya makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkartıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Chikhladze tutuklandı.

Etiketler : İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Chikhladze Beşiktaş
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