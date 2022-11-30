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30 Kasım 2022 Çarşamba 17:14:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 17:14:00

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 2-3 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit) 2-3 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenecek zirve, dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getirecek.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, 2 gün boyunca 24 ülkeden stratejik iletişim alanında uzman isimler, liderler, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinden oluşan 52 konuşmacı olacak.

Yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı katılımcıyı İstanbul'da ağırlayacak zirvede, dezenformasyonla mücadeleden vatandaş̧ odaklı iletişim yaklaşımına, dijitalleşmeden kamusal iletişime kadar birçok konu ele alınacak.

Zirvede, iletişimin dünü, bugünü ve yarını hakkında karşılıklı tecrübe paylaşımı, 40 ülkenin iletişim, medya ve enformasyon politikalarına yön veren üst düzey yetkililerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Zirvenin ilk gününde "Değişen Dünyada Dayanıklılık İçin Stratejik İletişim", "Dünyayı Verilerle Yeniden Tasavvur Etmek, Daha Etkin Vatandaş İletişimi: Veriler ve İçgörüler", "Geleneksel Savaşlarda Siber Cephe", "Hakikat Ötesi Çağda Geleneksel Medya" panelleri düzenlenecek.

"ETKİNLİK ALANINA STANTLAR KURULACAK"

Zirvenin ikinci gününde ise "Küresel Çapta Duyarlı Bir Teknoloji Toplumu İnşası", "Daha Etkili Bir Hükümet İletişimine Doğru", "OSINT Niçin Bu Kadar Popüler?", "Uyuşmazlık Çözümü İstikrarlaştırıcı Güç Olarak Stratejik İletişim", "Terörizmle Mücadelede İstihbaratın Rolü", "Küresel Belirsizliklerle Başa Çıkmak için Kamusal İletişimde Kapasite İnşası", "Google ve YouTube"da 2022 Arama ve İzleme Trendleri", "Aşırıcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadele" ve "Türkiye Sosyal Ağ Haritası" panelleri gerçekleştirilecek.

Etkinlik alanında ayrıca İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları ile Google ve YouTube stantları yer alacak.

Kültürel faaliyetleri ve yan etkinlikleri ile iletişim alanının çok yönlülüğünü gösteren ve alanında öncü bir platform olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2022, iletişim alanında profesyonellik, yönetişim, dayanıklılık ve liderlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Etiketler : iletişim başkanlığı etkinlik iletişim zirvesi
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