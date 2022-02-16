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16 Şubat 2022 Çarşamba 21:23:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 21:23:00

Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti

Kaynak: AA

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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Uganda Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kamboçya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : tbmm meclis kanun teklifi
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