Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
TSK'nin ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'na Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar da katıldı.
13 Mayıs'ta başlayan tatbikat başarıyla tamamlandı.
(AA)
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