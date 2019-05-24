Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'na Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar da katıldı.

13 Mayıs'ta başlayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

(AA)