Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, deprem felaketi nedeniyle yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.
Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.
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