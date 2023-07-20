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20 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00

Uludağ'da orman yangınlarına karşı özel harekat ekipleri devriye geziyor

Kaynak: AA

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Uludağ'da devriye gezmeye başladı.

Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararının ardından harekete geçen ekipler, Uludağ Milli Parkı'nda nöbet tutuyor.

Orman alanlarını dron yardımıyla havadan kontrol eden ekipler, yasak kararından haberi olmadan ormanlara giren vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırıyor.

Uludağ'ın farklı bölgelerinde gün içinde devriye gezen ekipler, dürbünlerle de çevreyi gözetliyor.

Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri ise kentteki resmi piknik alanlarında atlarla kontroller yapıyor. Ekipler, ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Bursa Valiliği Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, il genelindeki bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştı.

Etiketler : bursa orman yangınları devriye
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