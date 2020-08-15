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15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:07:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:07:00

Ülkesine ve Avrupa ülkelerine sitem eden Yunan gazeteci'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Konu Türkiye olunca herkes süt dökmüş kediye dönüyor

Kaynak: Aksam.com.tr

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Yunan gazeteci kaleme aldığı makaleyle hem ülkesini hem de avrupa ülkelerine Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili sitem etti. Makalesinde Kardak krizinden de söz eden Karvounopoulos 'Konu Türkiye olunca herkes süt dökmüş kediye dönüyor' dedi.

Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde ülkesinin ABD ve Avrupa tarafından ekonomik gerekçelerle yalnız bırakıldığını savunarak sitem dolu bir makale kaleme aldı. Söz konusu ülke Türkiye olunca herkesin “süt dökmüş kediye döndüğünü” söyleyen Karvounopoulos, "Yunan vekillerin parlamentoda sarf ettiği ‘Kızılhisar'da 480 kişi, Türkiye'de ise milyonlar yaşıyor. Elden ne gelir ki?' sözleri de kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, Oruç Reis’in araştırma faaliyeti gösterdiği bölgede yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bir makale kaleme alarak, "Müttefiklerimiz bile bölgeden çekilmemizi bekliyor. Halk tarafından Yunan parlamentosuna seçilen vekillerin ‘Kızılhisarda 480 kişi yaşıyor, Türkiye’nin ise on milyonlarca nüfusu var. Ne yapabiliriz ki?’ dediklerini bile duydum." ifadelerini kullandı.

Yunan gazeteci Karvounopoulos "Avrupalı ve ABD’li müttefiklerimiz, Türk-Yunan çekişmesinden geri adım atmamızı bekliyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"KONU TÜRKİYE OLUNCA HERKES SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNÜYOR"

Başta Almanya olmak üzere ABD ve Avrupa’dan pek çok ülkenin "tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun tesis edilmesi" konusunda çağrıda bulunduğunu kaydeden Karvounopoulos, şunları kaydetti:

"Söz konusu Venezuela veya Belarus olunca aslan kesilenler, konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyor. Hepsi ekonomik çıkarlarını, Avrupa’nın koruması gereken jeopolitiğin önüne koyuyor. Avrupalı ve ABD’li müttefiklerimiz, ekonomik girişimlerini Çin’den Türkiye’ye çekmeye çalışıyor."

"YUNAN VEKİLLERİN PARLAMENTODAKİ ÇARESİZ SÖZLERİ KAYITLARA GEÇTİ"

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki macera arayışlarına ve hukuksuz taleplerine destek vermeyen ülkeleri "demokrasinin ve uluslararası hukukun sözde savunucuları" diye niteleyen Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"1996 yılında Kardak Krizi’nde bize ‘Ne yani, iki kaya parçası için mi ölüme gidiyorsunuz?’ diyenler, bugün çıkmış ‘Ne yani, bir ada için mi savaşa girmek istiyorsunuz?’ diye soruyor. Yunanistan’ın şanssızlığı, parlamentosunun içine kadar giren bu zihniyetten kaynaklanıyor. Yunan halkının oylarıyla parlamentoya giren vekillerin ‘Kızılhisar’da 480 kişi yaşıyor, Türkiye’de ise milyonlar yaşıyor. Elden ne gelir ki?’ sözleri kayıtlara geçmiş bulunuyor."

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