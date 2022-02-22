Kovid-19 Kısıtlamalarını kaldırıyor

İngiltere koronavirüse yakalanan kişilere zorunlu izolasyon uygulanması ve ücretsiz testler dahil olmak üzere ülkedeki tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıracak.

Bazı bilim insanları ve muhalefet vekilleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı karara şüpheyle yaklaştı.

Johnson'ın "koronavirüsle yaşama" politikasının vaktinden erken başlatıldığı ve ülkeyi yeni virüs varyantlarına karşı savunmasız bırakacağı endişelerine yol açtı.

İngiliz hükümeti, diğer birçok ülkeden daha fazla test yaptıklarını ve harcamaları azaltmaları gerektiğini ifade ediyor.

Johnson, koronavirüs pozitif çıkan kişilerin kendilerini izole etmelerine yönelik yasal zorunluluğun 24 Şubat'ta kaldırılacağını, ücretsiz testlerin ise 1 Nisan'da sona ereceğini söyledi.