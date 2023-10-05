Ülkede kırmızı alarm! ABD sağlık sektöründen gelen haberle sarsıldı

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir grev dalgasıyla karşı karşıya. 75 bin sağlık çalışanı ülke tarihinin en büyük grevinde iş bıraktı.

Sağlık sektöründe hizmet sağlayan Kaiser Permanente firmasının 75 bin sendikalı çalışanı iş bıraktı.

Grev, Kaliforniya, Kolorado, Washington, Virginia ve Oregon eyaletlerini kapsıyor.

Sendika; genel zamlar, dış kaynak kullanımı, taşeron işçilere yönelik güvenceler ve emeklilik alanında iyileştirmeler gibi birçok konuda taleplerini dile getirdi.

Doktorlar greve katılmasa da 75 bin çalışanın iş bırakmasının Amerikan sağlık sisteminde ciddi aksamalara neden olacağı vurgulanıyor.

İş bırakma eylemi 7 Ekim'e kadar devam edecek.