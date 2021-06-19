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19 Haziran 2021 Cumartesi 22:38:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 22:38:00

Ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Etiketler : koronavirüs İçişleri Bakanlığı Kovid-19 salgını
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