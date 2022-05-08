VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
DHKP-C'de büyük çözülme: Yüzlerce terörist ifşalandı!
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti
Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan 603 kişi yakalandı
Türkiye-Ermenistan 'normalleşmesi': Farklı koşullar, yeni bir yaklaşım
NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi
Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı
Hong Kong'da eski güvenlik şefi John Lee baş yöneticiliğe seçildi
Van'da Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bakan Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yaptı
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı
TEKNOFEST'in detayları belli oldu!
İşgalci İsrail'in zulmüne tepki
Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı
Rusya duyurdu: İskender füzesiyle yok ettik
Yumurtalık kanseri başka hastalıkları taklit edebiliyor
Astımlıların yüzde 40'ında obezite görülüyor
Defne yaprağı ile öksürüğü kesin
08 Mayıs 2022 Pazar 10:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:44:00

Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan 603 kişi yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 17 bin 564 günübirlik ev denetlendi, aranan 603 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 286 ekipten oluşan, 26 bin 412 personelin katıldığı denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işleticiye ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 267 günübirlik işletmeci hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı, ayrıca 54 günübirlik işletmenin kapatılması için işlem yapıldı.

Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontroller sonucunda, haklarında verilen çeşitli sürelerdeki hapis cezaları nedeniyle aranan 19 ve yakalama emri ile aranan 584 olmak üzere toplam 603 kişi gözaltına alındı.

Etiketler : günübirlik ev 603 kişi gözaltı Denetimler
Çocuklar için satıyor

Çocuklar için satıyor
Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleşti
Sadece sen!

Sadece sen!
ABD için gün sayıyor

ABD için gün sayıyor
Güzelliği Osmanlı'dan geliyor

Güzelliği Osmanlı'dan geliyor
Panik atak itirafı

Panik atak itirafı
Annesiz ilk bayram

Annesiz ilk bayram
Baba oğul günü

Baba oğul günü
Eski günleri yad ettik

Eski günleri yad ettik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER