VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı
Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
"Bazı ülkeler Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyor"
Bakan Güler, Estonya'ya gidiyor
"Yeni Uzay" kavramı "Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı"nda masaya yatırılacak
17 Ekim 2023 Salı 16:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 16:30:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı raylı sistem resmi gazete
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX