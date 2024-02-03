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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yarın Cibuti'ye gidecek
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03 Şubat 2024 Cumartesi 18:11:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 18:11:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yarın Cibuti'ye gidecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere yarın Cibuti'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve beraberindeki heyetin Cibuti temasları 6 Şubat'ta sona erecek.

Uraloğlu, 5 Şubat'ta Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile ikili görüşmede bulunacak. Görüşmenin ardından her iki bakanın başkanlığında Türkiye-Cibuti KEK 5. Dönem Toplantısı yapılacak.

Toplantıda, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ortak fayda ilkeleri temelinde artırma ve geliştirme yolları ele alınacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması konularının görüşüleceği toplantıda, tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda mevcut işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve yeni işbirliği imkanlarının tespit edilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından da kabul edilecek Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Muhammed Ahmet Awaleh ile Cibuti'nin kalkınması için gerçekleştirilen projelerinden biri olan Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın açılış törenine katılacak.

Uraloğlu, 6 Şubat'ta da Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hasan Houmed Muhammed ile bir araya gelecek ve Cibuti'deki İstanbul Meydanı'nın açılış törenine iştirak edecek.

Etiketler : ulasim bakanı yurtdışı ziyaret cibuti toplantısı
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