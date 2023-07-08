VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sırtını terör örgütlerine dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz"
Bakan Tunç: Sene sonuna kadar depremzede vatandaşlarımız, sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak
4 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişlerdi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Slaven Bilic, Al-Fateh'te
"Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez"
5 Azov Taburu komutanını Ukrayna'ya döndü
08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:10:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli tamamlandığında, vatandaşların zorlu kış şartlarına maruz kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Uraloğlu, Kop Tüneli'ne ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Uraloğlu, 6,5 kilometre uzunluğunda, çift tüp inşa edilen tünelin 4,7 kilometre bağlantı yolu bulunduğuna işaret ederek, "Mevcut yolu 6,5 kilometre daha kısaltacak olan tünel, hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Kuzey-Güney koridorundaki Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olduğunu ve Erzurum'u Bayburt'a bağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak. Kop geçidi zorlu çetin şartla nedeniyle vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyordu. Ayrıca karla mücadele ve bakım maliyetleri çoktu. Kop Tüneli ile vatandaşlarımız ağır kış şartlarına maruz kalmayacak. Hem konforlu hem de güvenli seyahat edecek."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu kop tüneli şantiye
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX