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17 Ağustos 2023 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 19:45:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay Projesinin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar ile Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu şantiyesindeki çalışmaları inceledi.

Ardından KonyaRay Banliyö Hattı çalışmalarını da inceleyen Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, projenin 45,9 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Projenin, üç ayrı etap halinde inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, "Projenin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar–Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracağız. İki hattan YHT, iki hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi, sanayi bölgesine de hizmet edecek." diye konuştu.

Uraloğlu, projeyle havaalanından şehir merkezine ve YHT garına bağlantı sağlayacaklarını ifade etti.

Kente yapılması planlanan metroyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, kredi görüşmelerinin sonlanmak üzere olduğunu, yıl içinde kazmayı vuracaklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri, Vali Vahdettin Özkan, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu konyaray konya gar
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