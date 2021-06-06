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06 Haziran 2021 Pazar 22:40:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 23:23:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 24 TV özel yayınında önemli açıklamalar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nde, 24 TV özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 TV özel yayınında, Helin Aslan moderatörlüğünde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu cevapladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Çamlıca Kulesi'ne ziyarette günlük 2 bin 200 kişiye ulaşıldı. Salgına rağmen çok büyük ilgi var."

İYİDERE LOJİSTİK LİMANI VE İKİZDERE'DEKİ PROTESTOLAR

"13 hektarlık bir alanda, tamamen yerleşim yerlerinin dışında, 2 yılda İyidere Lojistik Limanı için gereken taşı alıp kapatacağız."

RİZE İYİDERE LOJİSTİK LİMANI PROJESİ

"Rize İyidere Limanı, hem bölgesel kalkınma için hem ülkemizin kalkınması için çok önemli projelerden bir tanesi."

ULAŞIM ALTYAPI ÇALIŞMALARI

"Karayolu altyapımızı çok ciddi bir seviyeye getirdik. 26 olan havayolumuzu 56'ya çıkartarak havayolu altyapımızı da tamamladık. Demiryoluna da çok ciddi yatırımlarımız var."

"Ülkemizin hak ettiği, dünyanın en yüksek teknolojisine sahip olacak Ankara-İstanbul hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor."

"19 yıldır sağlamış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübeyi dost kardeş Azerbaycan için de sağlamak için uğraşıyoruz."

KANAL İSTANBUL PROJESİ

"2053'ün ve 2071'in planlarını yapan bir ülke olarak böyle büyük mega projeleri yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul olması gereken bir proje."

"İstanbul'un artık bu tehlikeye tahammülü yok. Geçmişte boğazda yaşanmış onlarca kişinin öldüğü çok önemli kazalar var. Bu kazaların yaşanmaması için bu kanalı yapmamız gerekiyor."

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu 24tv murat çiçek mustafa kartoğlu
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