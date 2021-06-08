"Kanal İstanbul müsilajı azaltır"

Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni projeler, Kanal İstanbul ve metro hatlarındaki sorunlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çamlıca Kulesi'nin İstanbul'un yeni sembolü olduğunu belirten Karaismailoğlu, "369 metrelik Çamlıca Kulesi, Avrupa'nın en yükseği ve 9 şiddetindeki depreme dayanıklı. İstanbul 360 derece izlenebiliyor. Günde 2 bin 200 kişi ziyaret ediyor ve ortalama kalma süresi 50 dakika" bilgilerini paylaştı ve "Yoğun talep var, vatandaşımız gitmeden rezervasyon yaptırsın" uyarısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Helin Aslan moderatörlüğünde, AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

HALKIMIZ RAHAT OLSUN

İKİZDERE: "Ülkemizin her noktasında ulaştırma alt yapı projesi var. Hepsi devlet aklıyla birbirine bağlı. Karadeniz limanı artık bir lojistik göl olmaya başladı. İyidere Lojistik limanı bunlardan biri. Bu liman bin kişiye, getirisiyle 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. 'Arı kovanları, çay bahçeleri yok olacak' iddiaları ortaya atıldı. Bu, yatırıma karşı marjinal grupların körüklediği bir olay. İkizdere'de vatandaşımızın rahatsız olacağı bir olaya izin vermeyiz. 13.5 hektarlık yerleşim yeri dışında bir bölgede 2 yılda gerekli taşı alıp kapatacağız. Sonra da aslına döndürmek için elimizden geleni yapacağız. Bunların dışında Rize-Artvin havalimanı bu yıl sonu bitecek. İkizdere ve Zigana tünellerini açacağız."

KANAL İSTANBUL: "Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik hamlesi. Boğazdan 43 bin gemi geçiyor, yük miktarı çok arttı, gemi boyutları büyüdü. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 10 yıl içinde 35 milyar tona çıkacağı söyleniyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçecek. Bunların boğazdan geçmesi mümkün değil; kapasite yıllık 25 bin. Bu sefer gemiler Karadeniz ve Marmara'da 16-30 saat arasında bekleyecek. Bu da maliyetleri artırınca Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Süveyş kanalının bir gün kapalı kalmasının dünya ekonomisine maliyeti 9 milyar dolardı."

BOĞAZI RAHATLATACAK

"Kanalın temeli önümüzdeki günlerde atılacak, önce köprüler yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu hepsi birer parça. İstanbul depremine karşı riskli binaların dönüştürülmesi için kullanılacak. Köprüler için ücret ödenmeyecek. Sosyal, donatı, lojistik alanları, rüzgar ve güneş enerjilerinin bol miktarda kullanıldığı yeni akıllı şehir olarak planlanıyor. Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek. Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

KARADENİZ'İN YENİ KAPISI

FİLYOS LİMANI: "13 geminin doldur-boşalt yapacağı Filyos Limanı hayata geçti. Oradan gazın çıkması bizi sevince boğdu. Limanın yüzde 25'ini TPAO'ya tahsis ettik. Liman, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Batı Karadeniz'in denize açılan kapısı olacak. Karadeniz'e diğer kıyısı bulunan ülkeler de yatırım yapacak. Böylece boğaz yetmeyecek, Kanal İstanbul'a bağlanacak. Limanı birbirine bağlayacak demiryolu projesine de başladık."

METROYA HAFRİYAT SEÇMENE CEZADIR

İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı için açılan tünelleri 'verimli değil' diyerek hafriyatla kapamasını değerlendiren Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Sancaktepe'de büyük bir şehir hastanesi var. Bu kısa hat buraya erişimi sağlayacaktı. Bu hareket, politik. Kendilerine oy vermeyenleri cezalandırma yöntemi. Burası İBB'nin uhdesinde olan bir projedir. 'Laf çok iş yok'... Var olan projelerin üstünü kapatma gibi bir sıkıntı var."

ANKARA-İSTANBUL'A İKİNCİ HIZLI TREN HATTI

"Hızlı trenle 2013'te vatandaşımız tanıştı ve benimsedi. 1200 km uzunluğunda hızlı demiryolu hattımız var. Onu 3500 km'ye çıkaracağız" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "İkinci Ankara-İstanbul hızlı tren hattı için çalışmalar devam ediyor. Eskişehir üzerinden değil Ankara-İstanbul hattından sefer yapacak. Bu hat, ülkemizin hak ettiği dünyanın en yüksek teknolojisine sahip olacak."

HAVALİMANINDA YOLCU GARANTİSİ AŞILDI

"Yap-işlet- devret modeli tamamen finansal yöntemdir" diyen Bakan Karaismailoğlu şimdiye kadar yapılan projelerin kendini finanse ettiğini açıkladı: "İzmir otoyolunda Osmangazi Köprüsü hariç tamamında garanti geçişleri sağladık. İstanbul Havalimanı 170 milyon metrekarelik alanda10 milyar Euroluk yatırımla kuruldu, devletin kasasından bir kuruş para çıkmadı. İlk yılında 70 milyon garanti verilmişti, üzerine çıkarıldı. Keza Çukurova Havalimanı'nda 100 milyon Euro devlete kira vereceklerdi iptal etti, 300 milyon Euro kira alınmasını sağladık."