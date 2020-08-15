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15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:29:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:30:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı

Kaynak: IHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 470 kilometreye çıktığını, yollar üzerinden ise 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve toplam 6.8 milyar liralık akaryakıt tasarrufu sağlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 2002'den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bölünmüş yollara ilişkin bir paylaşım yaptı.

YÜZDE 350 ARTTI

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, bölünmüş yol uzunluğunu 2002’den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, bölünmüş yollar ile Türkiye’nin her köşesine ulaşım sağlandığını belirtti.

6.8 MİLYAR LİRALIK YAKIT TASARRUFU

Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, bölünmüş yol çalışmalarında toplam 102 bin 722 personelin istihdam edildiği bilgisini de paylaştı.

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