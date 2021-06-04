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04 Haziran 2021 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 18:19:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 24 ÖZEL'e konuk oluyor

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Türkiye ve Dünya'nın siyasi gündemine ilişkin önemli konukların yer aldığı 24 Özel' in bu hafta ki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gündeme dair soruları cevaplıyor.

Türkiye Filyos Limanı gibi asırlık rüyaları bir bir hayata geçiriyor. Bir başka dev proje, Kanal İstanbul'da ilk kazma bu ay vuruluyor. Projeye karşı çıkanlar İstanbul'un metrolarına da taş dolduruyor. Çevre hassasiyeti kullanılarak İkizdere karıştırılmak isteniyor.

Bütün engellere rağmen Büyük Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Dev projelerin altında imzası bulunan isimlerden Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 Özel'e konuk oluyor.

Helin Aslan moderatörlüğünde,

24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu cevaplıyor.

24 Özel, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden canlı yayınla 6 Haziran Pazar 21.00'de 24'te.

Etiketler : adil karaismailoğlu 24 tv çamlıca kulesi ulaştırma bakanı
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