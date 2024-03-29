29 Mart 2024 Cuma 22:28:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 22:28:00
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
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