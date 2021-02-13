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13 Şubat 2021 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 10:50:00

ULAQ paniği! ''Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor''

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Yunan basını, Mavi Vatan ile buluşan ULAQ için 'Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor' yorumunda bulundu.

Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı ULAQ SİDA dün Mavi Vatan ile buluştu. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen ULAQ, Yunan medyasında yankı uyandırdı. ULAQ'a haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, "Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni yerli SİDA'larla dolduruyor" yorumunda bulundu.

ULAQ'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile donatıldı.

8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki Cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan ROKETSAN'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etiketler : yunanistan ulaq doğu akdeniz
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