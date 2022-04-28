Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bir yerleşim yerinin hedef alındığını ve 6 yaralı olduğunu duyurdu.

Güneş, bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı.

Hedef alınan noktanın mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

"Bir gün önce Kremlin'deydi, bugün başının üstünde patlamalar var"

Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki `füze saldırıları` hakkında Tweet attı.

Podolyak'ın paylaşımında "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadeleri yer aldı.