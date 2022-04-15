VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li başkan Ramazan'da rakı sofrasında! ''Bir iftar yemeği de böyle bitti''
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.20
Göksu'dan İmamoğlu'na 'metro' tepkisi: Bizim projelerle övünüyor
Göreve başlar başlamaz PKK'ya koştu!
Türkiye karşıtı yeni 'F-16' hamlesi!
Yarım milyon sözleşmeli memura müjde
86 yıl sonra bir ilk!
Ukrayna'dan 22 Şubat itirafı!
Sürüyken dost değiller!
Yeniden geliyor: 3 güne dikkat!
İlerleyen yaşta koku kaybı Parkinson belirtisi
İftarda başlangıcın ardından 15 dakika beklenmeli
Sahurda çay, su kaybını hızlandırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -15Nisan
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Vakaların artışı son 16 haftada azaldı
New York metrosu saldırısı: Frank James tutuklu yargılanacak
Bakan Koca'dan hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
CIA: Putin'in Ukrayna hesapları yanlış çıktı
Pentagon: Rusya Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti
Musk: Twitter'a sahip olmak uygarlığın geleceği için önemli
Bakan Koca tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu
Başkan Erdoğan, farklı sektörlerden esnafla bir araya geldi
Türkiye'de 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
15 Nisan 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 11:01:00

Ukraynalı üst düzey isimden çarpıcı çıkış: Savaş 24 Şubat'ta değil, 22 Şubat'ta Zelenski'ye suikast girişimiyle başladı

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 51. güne girdi. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi. "Rusya'nın ilk hedefi Zelenski'yi öldürmekti" diyen Danilov, "Saldırılar 24 Şubat'ta saat 05.00'te değil 03.40'ta ilk Rus konvoyunun Lugansk topraklarından girmesiyle başladı." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 51. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA, RUSYA'NIN SALDIRACAĞINA DAİR İSTİHBARATI 22 ŞUBAT'TA ALMIŞ

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ilk hedeflerinden birinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye suikast olduğunu ifade eden Danilov, "Savaşın ilk günlerinde Devlet Başkanlığı Ofisi yakınlarında çok sayıda silah sesleri yükseldi. Kaç kişiyi etkisiz hale getirdiğimizi açıklamak istemiyorum. Devlet Başkanı korumalarına teşekkür etmek istiyorum. Rusya'nın ilk hedefi Zelenski'yi öldürmekti. Bir numaralı hedefleri buydu" dedi.

"22 ŞUBAT'TA SAVAŞ BAŞLIYOR DİYEMEZDİK"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını dair istihbarata sahip olduklarını ifade eden Danilov, "22 Şubat saat 19.20'de bunun gerçekleşeceğine ve savaş çıkacağına dair ihbar aldık ama biz çıkıp 22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik. Zelenski'den sonra kimi başa getirmeye hazırladıklarını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELARUS TOPRAKLARININ KULLANILACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

Belarus'un topraklarının savaşa dahil olacağını beklemediklerini de açıklayan Danilov, "Saldırılar 24 Şubat'ta saat 05.00'de değil 03.40'ta ilk Rus konvoyunun Lugansk topraklarından girmesiyle başladı. Hazır olmadığımızı söyleyenler sadece bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyenlerdir. Beklemediğimiz tek şey savaşa Belarus topraklarının da dahil olacağıydı" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

05:06 Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

02:29 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ölümlerini kınadıklarını ve Moskova'ya karşı NATO kapsamında ortak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

01:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

23:50 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Zelenski'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

23:45 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'ya, ülkesinin, Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanması ve müzakere çabalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

23:30 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna'nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin'in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

23:00 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.

Etiketler : rusya savaş ukrayna Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Asil keyif

Asil keyif
Jetgiller

Jetgiller
Yürüyen battaniye

Yürüyen battaniye
Sitemkâr Birce

Sitemkâr Birce
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Aleyna'yla komşu oldu

Aleyna'yla komşu oldu
Asmalı Konak tatili

Asmalı Konak tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER