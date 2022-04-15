Ukrayna'dan 22 Şubat itirafı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 51. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA, RUSYA'NIN SALDIRACAĞINA DAİR İSTİHBARATI 22 ŞUBAT'TA ALMIŞ

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ilk hedeflerinden birinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye suikast olduğunu ifade eden Danilov, "Savaşın ilk günlerinde Devlet Başkanlığı Ofisi yakınlarında çok sayıda silah sesleri yükseldi. Kaç kişiyi etkisiz hale getirdiğimizi açıklamak istemiyorum. Devlet Başkanı korumalarına teşekkür etmek istiyorum. Rusya'nın ilk hedefi Zelenski'yi öldürmekti. Bir numaralı hedefleri buydu" dedi.

"22 ŞUBAT'TA SAVAŞ BAŞLIYOR DİYEMEZDİK"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını dair istihbarata sahip olduklarını ifade eden Danilov, "22 Şubat saat 19.20'de bunun gerçekleşeceğine ve savaş çıkacağına dair ihbar aldık ama biz çıkıp 22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik. Zelenski'den sonra kimi başa getirmeye hazırladıklarını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELARUS TOPRAKLARININ KULLANILACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

Belarus'un topraklarının savaşa dahil olacağını beklemediklerini de açıklayan Danilov, "Saldırılar 24 Şubat'ta saat 05.00'de değil 03.40'ta ilk Rus konvoyunun Lugansk topraklarından girmesiyle başladı. Hazır olmadığımızı söyleyenler sadece bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyenlerdir. Beklemediğimiz tek şey savaşa Belarus topraklarının da dahil olacağıydı" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

05:06 Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

02:29 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ölümlerini kınadıklarını ve Moskova'ya karşı NATO kapsamında ortak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

01:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

23:50 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Zelenski'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

23:45 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'ya, ülkesinin, Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanması ve müzakere çabalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

23:30 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna'nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin'in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

23:00 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.