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26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:14:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:14:00

Ukraynalı pilotlar Polonya ve Danimarka'da F-16 eğitimi alacak

Kaynak: AA

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ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi, Polonya ve Danimarka'da verileceğini açıkladı. İngiltere'nin de Ukraynalı pilotların uçakları kullanabilmeleri için dil eğitimine başladığını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda ellerinden geldiğince hızlı hareket etmek istediklerini kaydetti.

ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için verilecek eğitimin, Polonya ve Danimarka'da yapılacağını ve takvim üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin Romanya ve Danimarka'da verileceğini aktaran Kirby, eğitimin tam olarak verileceği yerler ve takvim üzerinde hala çalışıldığını söyledi.

Kirby, eğitim için başka yerlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.

İngiltere'nin de Ukraynalı pilotların uçakları kullanabilmeleri için dil eğitimine başladığını belirten Kirby, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda ellerinden geldiğince hızlı hareket etmek istediklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Ukrayna'daki tahılın ihracı için farklı yollar üzerinde Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla birlikte çalıştıklarının altını çizen Kirby, diğer yandan en etkili yolun deniz sevkiyatı olduğuna dikkati çekti.

Etiketler : ABD Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi Polonya Danimarka
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