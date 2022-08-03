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03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:16:00

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti

Kaynak: AA

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Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

LÜBNAN'A GİTMEK ÜZERE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Etiketler : tahıl istanbul limanı gemi
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