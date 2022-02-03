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03 Şubat 2022 Perşembe 13:18:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 13:18:00

Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!

Kaynak: Reuters

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde basın açıklaması yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve İHA pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalamayı planladıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlallerinin azaldığını ve son üç haftada herhangi bir zayiat verilmediğini belirten Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırına 115,000 asker konuşlandırdığını da açıkladı.

Ukrayna ve Rusya geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev'de görüşecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Oleksii Reznikov İHA
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