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22 Eylül 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:37:00

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: AA

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Ukrayna tahılını taşıyan 'Resilient Africa' isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'dan yola çıkan, 76 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İsrail'e doğru hareket etti.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü olarak, geçici "insani koridor"u kullanarak Karadeniz'e girip çıkan ilk gemi olan 'Resilient Africa' adlı yük gemisi, 2 gün önce demirlediği Sarıyer Kumköy'den hareket ederek İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğazdan geçen Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki 'Resılıent Afrıca' isimli geminin İsrail'e gideceği öğrenildi.

Etiketler : Ukrayna tahılı yük gemisi İstanbul Boğazı Ukrayna
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