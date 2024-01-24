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24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00

Ukrayna'dan Belgorod-Harkiv'de aktif olmayı sürdüreceğiz açıklaması

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Son Dakika Haberleri.. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı:"Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı:"Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz"

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