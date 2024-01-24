Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı:"Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz"
24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00
Ukrayna'dan Belgorod-Harkiv'de aktif olmayı sürdüreceğiz açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı:"Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz"
- İmzalar atıldı: Türkiye ile komşu arasında 10 anlaşma
- Başkan Erdoğan ve Reisi'den basın toplantısı: "Filistin meselesi ortak odağımız"
- Türkiye'nin 'Uzay Misyonu'nda yeni proje: Ankara'da kurulacak
- Ukrayna'dan Belgorod-Harkiv'de aktif olmayı sürdüreceğiz açıklaması
- TÜİK: TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
- Deniz Uğur ekranlara geri dönüyor!