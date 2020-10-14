Ukrayna'daki Türk SİHA'ları göz kamaştırdı: Bayraktar SİHA ve MAM-L'den üstün başarı
Ukrayna'da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatına Türkiye'den ihraç edilen savunma sanayii ürünleri damga vurdu. Bayraktar TB2 SİHA ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L tatbikatta belirlenen hedeflerin hepsini başarıyla imha etti.
Bayraktar TB2 SİHA ve Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.
Roketsan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Baykar tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında üstün başarı sağladı.
Tatbikat sırasında Bayraktar TB2’den ateşlenen 7 adet MAM-L'mizin tamamı, belirlenen hedeflerin hepsini başarıyla imha etmeyi başardı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin!
Konuyla ilgili açıklama yapan BAYKAR ise "Kanatlarımızdaki yük, Türk mühendis ve teknisyeninin emeği, alın teri! Bu başarı hepimizin! Bu başarı Milletimizin!" diye yazdı.
(star.com.tr)
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