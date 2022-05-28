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28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:03:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:03:00

Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi

Kaynak: Sabah

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Rusya'nın saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna, yatırım zincirlerinin zarar görmesinden dolayı Türkiye'den yardım istedi.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna, yatırım zincirlerinin zarar görmesi nedeniyle Türkiye'den yardım istedi. Başta tekstilciler olmak üzere, hammadde girdilerini Türkiye'den temin eden sanayicileri için Türkiye'den destek isteyen Ukrayna, deniz yoluyla ülkelerine alternatif ulaşım rotası geliştirilmesi ve tarım ekipmanı talebinde de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko'nun geçtiğimiz ay sonunda Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'da faaliyet gösteren ve savaş öncesinde üretim için hammadde ve üretim girdilerini Türkiye'den temin eden başta tekstil üreticileri olmak üzere Ukraynalı sanayiciler için Türkiye'den yardım talebinde bulunuldu.

ANAHTAR TESLİM EKİPMAN

Önümüzdeki süreçte Ukrayna'da yer alan ve hammadde ile diğer girdilerini Türkiye'den temin eden, Ukrayna'ya benzer ürünlerin satışını yapan firmalar, çözüm önerilerini Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile paylaşacak. Savaş nedeniyle ihracatta yaşanan sorunlar hakkında da ekonomi yönetimine bilgi verilecek.

Ukrayna ile temaslarda bir dizi başka konu da gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, Ukrayna'dan Türkiye'ye deniz ürünleri arzının yeniden başlatılması, deniz yoluyla alternatif ulaşım rotasının geliştirilmesi ve Ukrayna'ya tarım ürünlerinin işlenmesi için Türk ekipmanlarının temini de iki ülke arasında görüşülen diğer konular arasında yer aldı. Ukraynalı şirketlerin anahtar teslim teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ukraynalı yetkililer, bu ekipmanlar için Türkiye'nin önemli tedarikçilerden biri olabileceğini ve bunun için Ukraynalı müşterilere ihracat finansmanı sağlanabileceğini ifade etti.

TAHIL KRİZİNDE GÖZLER ANKARA'DA

Ukrayna Savaşı nedeniyle dünya çapında bir gıda krizinin çıkmasından endişe ediliyor. Rusya ile birlikte küresel buğday arzının yaklaşık üçte biri Ukrayna'dan sağlanıyor. Tahıl ihracatı yapılamaması nedeniyle küresel çapta gittikçe büyüyen bir gıda krizi yaşanıyor. Ankara'nın Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden ihraç edilebilmesi için Moskova ve Kiev ile müzakereler halinde olduğu bildirildi. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Türkiye üzerinden açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşmasına yönelik bir talep var. Müzakereler devam ediyor" dedi.

Etiketler : Rusya Moskova ve Kiev türkiye ukrayna
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