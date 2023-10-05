Ukrayna, Rusya'nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
05 Ekim 2023 Perşembe 16:29:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 16:29:00
Ukrayna'dan Rusya sivil tesisi vurduğu iddiası: 49 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna, Rusya'nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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