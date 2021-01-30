Ukrayna Donanması'ndan SİHA hamlesi: "Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız"

Ukrayna Donanması modernizasyon çalışmalarına hız verirken, hem karar hem de deniz unsurları için insansız savaş araçlarına yöneldi. Bu bağlamda Baykar'dan gelişmiş Bayraktar TB2 SİHA'lar satın alacağını açıkladı.



Xinhua Haber Ajansı'nın Ukrinform'dan aktardığı habere göre donanma temsilcileri Salı günü Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketi Baykar'la insansız savaş hava araçlarının satın alınmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu.

Donanma komutanı Oleksiy Neizhpapa, SİHA'ların "hem karada hem de denizde Deniz Kuvvetlerinin bir parçası olarak çalışacağını" söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK PROJELER ÜRETİLECEK

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Türkiye Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2020'nin ekim ayında savaş gemileri, insansız hava araçları ve her türlü motor üretimi için ortak projeler başlatma ve uygulama niyetlerini belirten bir mutabakat imzalamıştı.

6 İLA 12 ARASI BAYRAKTAR TB2 SİHA ALACAKLAR

Öte yandan, Ukrayna'nın devlete ait şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadym Ihorovych, internet yayını yapan Left Bank'a verdiği mülakatta Ukrayna'nın 6 ila 12 arası Bayraktar TB2 SİHA sistemi satın almayı planladığını ve insansız hava araçlarının üretimini Ukrayna'da üstlenecek bir şirketin kurulma sürecinde olduğunu söyledi.