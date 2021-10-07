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07 Ekim 2021 Perşembe 18:27:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 18:27:00

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye ile stratejik ortaklık en yüksek noktada

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık 30 sene boyuncaki en yüksek noktasında bulunuyor." dedi.

Kuleba, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. toplantısına katılmak üzere bulunduğu Lviv şehrinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bu toplantıyı Lviv'de yapmaktan memnun olduklarını belirten Kuleba, bunun ikili ilişkilerin sadece başkentleri değil, tüm bölgeleri kapsayacağı anlamına geldiğini aktardı.

Kuleba, bugünkü ana konularının gelecek sene başında devlet başkanları arasında gerçekleşmesi planlanan bir sonraki yüksek stratejik konsey olduğunu belirterek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, 30 sene boyuncaki en yüksek noktasında bulunuyor. Devlet başkanları arasındaki güven ilişkisi buna katkıda bulunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Görüşmede Karadeniz'de güvenliğin de ele alındığını ifade eden Kuleba, "Karadeniz'de güç dengesini sağlamak gerektiği konusunda mevkidaşım ile hemfikiriz." dedi.

BAYRAKTAR İHA'LARIN UKRAYNA'DA ÜRETİMİ MESELESİ

Kuleba, savunma sanayisi iş birliği ve özellikle Bayraktar İHA'larının ortak üretimi konusunu konuştuklarını aktararak "Bayraktarların Ukrayna'da üretimi konusunda proje bence gerçekleştirilmiş durumda, proje ülkenin cumhurbaşkanlarının himayesinde. Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi. Dolayısıyla siyasetçilerin işi tamam, iş adamlarında şimdi sıra." diye konuştu.

Türkiye'nin de Antonov şirketinin imkanlarına ilgi duyduğunun altını çizen Kuleba, ayrıca doğal gaz dahil olmak üzere, enerji konularında güvenliği görüştüklerini söyledi.

Kuleba, daha fazla Türk turisti Ukraya'ya beklediklerini aktararak "Yıl sonuna kadar 2 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret edeceğini memnuniyetle bekliyoruz, bu bir rekor olacak." dedi.

"KIRIM PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNU ELE ALDIK"

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımaması ve Kırım Tatarlarına olan baskıyı kınaması nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade Kuleba, "Kırım Tatarları için konut inşaatı konusundaki anlaşmanın gerçekleşmesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini öğrendim mevkidaşımdan. Türkiye'de inşaata başlamak üzere gerekli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

Kuleba, Kırım Platformu'na katılımı ve Kırım'da yapılan seçimleri tanımaması konusundaki yardımlardan dolayı teşekkür ettiklerini söyleyerek "Kırım platformunun geliştirilmesi konusunu ele aldık." ifadesini kullandı.

Sene sonuna kadar savunma ve dışişleri bakanlarıyla beraber Quadriga formatı kapsamında Türkiye'de toplantı gerçekleştireceklerini hatırlatan Kuleba, Türkiye'yle ilişkinin geliştirilmesi, bölgesel ittifakların oluşturulmasının Ukrayna dış politikasının öncelikli konuları arasında olduğunu kaydetti.

Etiketler : Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı stratejik ortaklık ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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