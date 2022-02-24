Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

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24 Şubat 2022 Perşembe 08:33:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 08:33:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Rusya'nın ülkesine başlattığı operasyonla ilgili konuşan Zelenskiy, 'Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Rusya'nın ülkesine başlattığı operasyonla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: UKRAYNA KENDİNİ KORUYACAK VE KAZANACAK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA SIKI YÖNETİM
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