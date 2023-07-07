Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme yapacak.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenskiy dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.