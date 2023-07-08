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08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:58:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:58:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen, bu sabah da Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katılıp Patrik Bartholomeos ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenskiy, uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

Etiketler : ukrayna türkiye volodimir zelenskiy fatih kacır
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