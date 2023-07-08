Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen, bu sabah da Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katılıp Patrik Bartholomeos ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenskiy, uçakla İstanbul'dan ayrıldı.
- Tahıl Koridoru Antlaşması kapsamında 1000. gemi İstanbul'a ulaştı
- Başkan Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
- Memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma
- İstanbul Valiliği: Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır