Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden geri aldık

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22 Mart 2022 Salı 09:33:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 09:33:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Kırım ve Donbas'ı tanımayı konuşabiliriz

Kaynak: AA-DHA-İHA-Reuters

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Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 27. gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Müzakerelere ilişkin dün açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, referandum vurgusu yaparak, ""Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak" dedi. Öte yandan Rus ordusu, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 27. gününe girdi. Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını geri aldığını açıkladı.

Zelenski, Ukrayna tarafının güvenlik garantisi almasından sonra Kırım ve Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konularını Rusya ile görüşmeye hazır olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Zelenski, "Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE SON DAKİKA GELİŞMELER

09:15 Rusya, 2029 vadeli dolar cinsi devlet tahvilinin kupon ödemesini gerçekleştirdi.

08:00 Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını geri aldığını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki kasabadan dışarı ittiğini söyledi.

06:17 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini Tokyo'nun Ukrayna politikası karşısında askıya alma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rusya'nın adımını şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.

04:25 Ukrayna'nın Azov Taburu, bir tankın başında dinlenen Rus askerlerine uzaktan düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel askeri birim olan Azov Taburu tarafından, Rus askerlerine karşı yapılan saldırıların görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Azov Taburu'nun, çevrede kendileri için bir tehlike olmadığını düşünerek bir tankın başında hem dinlenen hem de birbiriyle sohbet eden bir grup Rus askerinin bulunduğu noktaya roketle atışı yaptığı kaydedildi. Saldırıda bazı Rus askerlerinin yere yığıldığı görülürken, Azov Taburu'nun saldırısında kaç Rus askerlerinin yaralandığı veya öldüğü konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

04:14 Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı.

04:02 Rus ordusu tarafından gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine füzelerle ve savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

03:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'daki savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.

03:07 ABD Başkanı Joe Biden yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hakkında açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında hipersonik füzeler kullandığını duyurdu. Biden, "Fark ederseniz, Rusya hipersonik füze fırlattı" dedi.

02:54 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, batılı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya'nın Kırım ve Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı talep etmesine ilişkin konulara değindi.

02:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna askerleri tarafından ülkenin Harkov Bölgesinde yer alan Chuhuiv kentinde Rusya'ya ait bir savaş uçanın düşürüldüğünü duyurdu.

02:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılmasının ardından Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını açıkladı.

01:17 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün Ukrayna'da açılan insani koridorlardan 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

01:08 İsviçre hükümeti, Ukrayna'ya silah desteği vermesi için Polonya'ya mühimmat sevk etmeyeceğini açıkladı.

00:39 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

00:10 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

23:39 ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

23:30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının da kendi eseri olduğunu belirtti.

Etiketler : ukrayna rusya savaş Jen Psaki
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