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08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00

Ukrayna: 35 Rus İHA'sını düşürdük

Kaynak: TRT Haber

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Rusya'ya ait 35 İran yapımı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan İran yapımı 35 Rus insansız hava aracı vuruldu.

Açıklamada, Rusya tarafından dün gece Karkov, Herson, Mikolayiv ve Odessa kentlerini hedef alan 16 füze saldırısı düzenlendiği bildirilirken Ukrayna kuvvetlerine ve yerleşim bölgelerine 61 hava saldırısı ve 52 ağır roketli saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'de en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Etiketler : ukrayna rusya insansız hava aracı
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