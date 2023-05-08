Ukrayna: 35 Rus İHA'sını düşürdük

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan İran yapımı 35 Rus insansız hava aracı vuruldu.

Açıklamada, Rusya tarafından dün gece Karkov, Herson, Mikolayiv ve Odessa kentlerini hedef alan 16 füze saldırısı düzenlendiği bildirilirken Ukrayna kuvvetlerine ve yerleşim bölgelerine 61 hava saldırısı ve 52 ağır roketli saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'de en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı.