Uğur Şahin tarih verdi: Kısıtlamalara gerek kalmayacak

Pfizer ile ortak bir çalışma yürüterek ilk koronavirüs aşılarından birini üreten BionTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin bir gazeteye verdiği demeçte, birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de muhtemelen yaz sonuna kadar kısıtlama ya da karantina tedbirleri almaya gerek kalmayacağını dile getirdi.



Aksam.com.tr'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, Avrupa'da aşılama çalışmaları yavaş ilerlese de Almanya'da halkın yüzde 9'u en az bir doz aşı oldu. İngiltere'de ise yetişkinlerin yüzde 50'si en az bir doz aşı oldu.

MUTASYONLAR OLACAKTIR FAKAT BU BİZİ KORKUTAMAZ

Prof. Dr. Uğur Şahin verdiğin demecin devamında "Salgınlar olacak ama sadece arka planda gürültü olarak kalacak. Mutasyonlar da kaçınılmaz fakat bizi korkutmayacak" ifadelerine yer verdi.