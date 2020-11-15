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15 Kasım 2020 Pazar 15:51:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:19:00

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz

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En son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde Merve karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Aslıhan Gürbüz, dizi final yapar yapmaz İstanbul'dan ayrılmıştı. Güzel oyuncu Gürbüz, kendisine sürekli yöneltilen ‘Oyunculuğu bıraktınız mı?' sorusuna yanıt verdi.

En son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, dizi final yapar yapmaz İstanbul’dan ayrılmıştı. Balıkesir’de doğayla iç içe bir yaşam süren Gürbüz, kendisine sürekli yöneltilen ‘Oyunculuğu bıraktınız mı?’ sorusuna yanıt verdi. 'Bir Başkadır' dizisini izlerken oyunculuğunu da özleyen Gürbüz, "Bu meslek öyle kolay bırakılmıyor. Bu meslek öyle bir meslek ki, bir iş yapılıyor ve sen izlerken tüm meslektaşlarına, arkadaşlarına hayran kalıyor, içinde ‘demek hala güzel işler yapılabiliyor’ tohumunun ekildiğini hissediyorsun” dedi. 

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