Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı

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25 Ocak 2021 Pazartesi 09:28:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 09:28:00

Uçak İstanbul'a iniş yaptı: 6,5 milyon doz aşı Türkiye'de

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Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çin'den 6,5 milyon Sinovac aşısını Türkiye'ye getiren THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

AA'nın haberine göre kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Etiketler : koronavirüs korona aşı çin aşısı koronavirüs aşısı
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