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22 Nisan 2022 Cuma 15:52:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 15:52:00

Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askeri şehit eden teröristlerden 2'sinin Pençe-Kilit Operasyonu sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.

Şehitler için bölgede tespit edilen terör hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin de yaklaşık 5 ay önce Mehmetçiği şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı Doğanay Çelik İdris Aksöz
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