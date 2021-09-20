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20 Eylül 2021 Pazartesi 19:21:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 19:21:00

Üç Kardeş 2021 Tatbikatı: Özel kuvvetler sahnede

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın birlikte düzenlediği 'Üç Kardeş 2021' Tatbikatında Seçkin Gözlemci Günü yapıldı. Kazakistan'dan askeri yetkililerin de katıldığı gözlemci gününde, özel kuvvetler verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Havadan indirme yaptılar, hedeflere başarıyla operasyon düzenlediler. Bu kez 3 dost ülke Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan; dosta güven düşmana korku verdi.

11 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 'Üç Kardeş 2021' uluslararası tatbikatında seçkin gözlemci günü yapıldı.

GÖREVLER BAŞARIYLA YERİNE GETİRİLDİ

Kazakistan'dan da askeri yetkililerin katıldığı tatbikatın bu bölümünde üç ülke özel kuvvetleri sahneye çıktı.

Arama ve tespit çalışmaları, hedeflerin ele geçirilmesi, düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi gibi görevler başarıyla yerine getirildi.

TATBİKATTA HAVA UNSURLARI DA YER ALDI

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, tatbikatın sonunda, üç ülke askerlerinin yüksek azim ve yetenek gösterdiğine vurgu yaptı, askerleri tebrik etti.

Etiketler : Üç Kardeş tatbikat askeri operasyon
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