Üç Kardeş 2021 Tatbikatı: Özel kuvvetler sahnede

Üç Kardeş 2021 Tatbikatı: Özel kuvvetler sahnede

Havadan indirme yaptılar, hedeflere başarıyla operasyon düzenlediler. Bu kez 3 dost ülke Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan; dosta güven düşmana korku verdi.

11 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 'Üç Kardeş 2021' uluslararası tatbikatında seçkin gözlemci günü yapıldı.

GÖREVLER BAŞARIYLA YERİNE GETİRİLDİ

Kazakistan'dan da askeri yetkililerin katıldığı tatbikatın bu bölümünde üç ülke özel kuvvetleri sahneye çıktı.

Arama ve tespit çalışmaları, hedeflerin ele geçirilmesi, düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi gibi görevler başarıyla yerine getirildi.

TATBİKATTA HAVA UNSURLARI DA YER ALDI

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, tatbikatın sonunda, üç ülke askerlerinin yüksek azim ve yetenek gösterdiğine vurgu yaptı, askerleri tebrik etti.