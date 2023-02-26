Üç haftada çadırdan konteynere

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24TV'de Adıyaman'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman Altınbaş bölgesinde 1815 geçici konteyner yer alacak. Bittiğinde yaklaşık 10 bin vatandaş yaşayacak. Çadırdan konteyner kentlere geçişe yarından (bugün) itibaren başlıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, ilk etapta tamamlanan 300 konteynere vatandaşların yerleşeceğini belirterek, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına başlandığını anlattı. Karaismailoğlu, "20 günde kalıcı konutların temeli atıldı ve inşaatlara başlandı. Böyle büyük bir güç dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Bir taraftan enkaz kaldırıp, bir taraftan konut yapıyoruz" diye konuştu.



GEÇİCİ BARINMA KENTİNDE NELER VAR?

Bakan Karaismailoğlu, geçici barınma alanlarıyla ilgili özetle şu bilgileri verdi: "Geçici barınma alanlarında kreş, mescit, aşevi, çocuk oyun alanları, sinema salonları, çamaşırhaneler, sosyal marketler ve psikososyal destek üniteleri olacak. Konteynerlerde çekyatlar, kanepeler, ranzalar, bütün mutfak eşyaları, ilk etapta lazım olacak gıda maddeler yerleştirilerek, teslim edilecek. Konteynerlerde banyo, tuvalet olacak. Duş için termosifonlar, ısınma için de petekler olacak."

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE DE KURULACAK

Adıyaman'da deprem öncesinde organize sanayide 22 bin kişinin çalıştığını belirten Karaismailoğlu, "Çoğu kentten ayrıldı. Sanayi bölgesine konteyner kentler kurarak, çalışanların istihdamını da sağlayacağız. Kamuda çalışanlar için de kentler oluşturarak, Adıyaman'a dönüşü teşvik edeceğiz" dedi.

ISLAHİYE DE KENTE GEÇİYOR

Gaziantep Nurdağı'nda 2 ayrı alanda toplam 239 bin metrekare geçici barınma kentlerinin oluşturulacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "15 bin 500 kişinin yaşam süreceği ve 2 bin 636 konteyner konulacak. Islahiye'de içerisinde 2.056 konteynerin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 12 bin depremzede yaşayacak. İslahiye'de iki ayrı yerde bir iki gün içinde 540 konteyner depremzedelerin kullanımına sunulacak."

25 BİN KONUTLUK PLANLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın şehrin kuzeyinde zemin çalışmalarına başladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "İndere-Karadağ denilen bölgede 25 bin konutluk bir planlama yapılarak, çalışmalar başladı" diye konuştu. Adıyaman merkeze 13 bin konteyner kurulacağını belirten Karaismailoğlu, "Ayrıca Besni ve Gölbaşı ilçelerine de 2 bin konteynerlik geçici yerleşim alanları oluşturulacak" dedi.

BİR YIL SONRA GÜVENLİ KONUTA

Deprem bölgesine yapılacak kalıcı konutlar için ilk temel martta atılacak. İlk etapta yapılacak 250 bin konut 1 yıl içinde depremzedelere teslim edilecek.