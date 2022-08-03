Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

1 Ağustos 2022 tarihinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan 27 bin ton mısır ile hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşan RAZONİ isimli gemi, bugün Müşterek Denetleme Timi tarafından denetlendi. Gemi Lübnan'a varmak üzere seyrine devam ediyor. pic.twitter.com/u5aAIjowy2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022